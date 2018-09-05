Франція в жовто-синіх кольорах: дивовижний проект фотографа

Фотографи часто додають до звичайних знімків щось особливе – футуристичні елементи, кольори чи незвичні рішення. Так їхні роботи виділяються з-поміж інших фото. Яскравим прикладом цього є серія знімків Франції, які П'єр-Луї Феррер зробив у синьо-жовтих кольорах.

Звичайний пейзаж, який звикли бачити люди, стає для митців надто передбачуваним. Тому вони експериментують з кольорами, лінзами та перспективами. Відзначився в цьому французький фотограф П'єр-Луї Феррер, який створив дивовижну серію фото.

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Митець показав, як виглядатиме світ, коли людина розрізнятиме лише кілька кольорів, зокрема, синій та жовтий. На таку ідею його надихнув початок осені: П'єр-Луї Феррер додав жовтих барв до знімків. Результати його роботи просто вражають.

Фотографії крізь інфрачервоні або ультрафіолетові фільтри – це те, чим я люблю займатись. Так я роблю зображення "веселими" і насолоджуюся красивими кольорами,

– розповів П'єр-Луї Феррер.



Франція крізь особливу призму



Сади Франції



Франція в синьо-жовтих тонах



Фотограф незвично показав французькі пейзажі



Краса природи



Франція в оригінальних фото



Париж очима фотографа



Фотопроект французького митця