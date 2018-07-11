13:24
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Франція вийшла у фінал ЧС-2018: як виглядало божевілля на вулицях Парижа

475 Читать новость на русском
Французи святкують вихід збірної у фінал ЧС-2018
Французи святкують вихід збірної у фінал ЧС-2018 / Twitter

Тисячі французів вийшли на вулиці своїх міст, щоб відсвяткувати вихід національної збірної з футболу у фінал ЧС-2018.

10 липня збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2018, мінімально перемігши у півфіналі збірну Бельгії.

Читайте також: Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018

У ніч проти 11 липня сотні вболівальників продовжувати святкувати перемогу своєї збірної на вулицях міст.

Наймасовіші гуляння відбувались у столиці Франції – Парижі.

Онлайн-трансляцію переможного матчу усі охочі мали можливість дивитись на великому екрані на Марсових полях просто перед Ейфелевою вежею.

Після закінчення матчу люди співали "Марсельєзу", розмахували прапорами Франції, подекуди навіть палили фаєри.

Як пишуть французькі ЗМІ, на Єлисейські поля у Парижі ввечері 10 липня вийшло приблизно 20 тисяч осіб, внаслідок чого автомобільних рух на у центрі французької столиці практично повністю зупинився.

У фіналі ЧС-2018 збірна Франції зустрінеться з переможцем півфінального матчу між збірними Англії та Хорватії.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств
сьогодні, 13:00 "Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств
Павло Казарін 124
FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
сьогодні, 12:01 FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
Блог Соцмережі 487
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2795
День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
сьогодні, 09:01 День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
Олена Булан 1817
Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
сьогодні, 08:41 Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
Олексій Чибісов 4608
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Прогноз погоди на 28 червня: у День Конституції дощі з грозами пронесуться всією Україною
 28 червня , 06:31
Як Рубан зірвав обмін полоненими на Донбасі: відомий переговірник озвучив деталі
 13 березня , 09:57
Елтон Джон у Києві: яскраві фото з благодійної акції
 29 травня , 13:32
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук