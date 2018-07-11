Франція вийшла у фінал ЧС-2018: як виглядало божевілля на вулицях Парижа

Тисячі французів вийшли на вулиці своїх міст, щоб відсвяткувати вихід національної збірної з футболу у фінал ЧС-2018.

10 липня збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2018, мінімально перемігши у півфіналі збірну Бельгії.

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У ніч проти 11 липня сотні вболівальників продовжувати святкувати перемогу своєї збірної на вулицях міст.

Наймасовіші гуляння відбувались у столиці Франції – Парижі.

Онлайн-трансляцію переможного матчу усі охочі мали можливість дивитись на великому екрані на Марсових полях просто перед Ейфелевою вежею.

Coupe du monde: un écran géant au Champ de Mars pour suivre la finale des Bleus https://t.co/xuPW5dg0Ga pic.twitter.com/Z3qUvpQ95L — BFM Paris (@BFMParis) 11 липня 2018 р.

Після закінчення матчу люди співали "Марсельєзу", розмахували прапорами Франції, подекуди навіть палили фаєри.

With a World Cup title, France could launch a dynasty. @johnleicester on why the Bleus should have lots of Champagne ready: https://t.co/Dut3qINohR pic.twitter.com/8xyaiYMM9z — AP Sports (@AP_Sports) 11 липня 2018 р.

This is World Cup Fever!!! Allez les Bleus pic.twitter.com/mXa7bt4NCR — RION (@mattjrion) 10 липня 2018 р.

Як пишуть французькі ЗМІ, на Єлисейські поля у Парижі ввечері 10 липня вийшло приблизно 20 тисяч осіб, внаслідок чого автомобільних рух на у центрі французької столиці практично повністю зупинився.

La folie hier sur les Champs-Elysées après la qualification des Bleus pour la finale du Mondial pic.twitter.com/gWdm1BPq0F — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) 11 липня 2018 р.

Wow beautiful scene in Paris, the French are in the #WorldCupFinal.



Retweet if you are with France.#FRABEL pic.twitter.com/Ga7VytA5E3 — Dkt. Miguna Miguna (@MigunaMigunaKE) 10 липня 2018 р.

Les Bleus en finale: la fête jusque dans les transports parisiens https://t.co/bwIGMOwcw4 pic.twitter.com/NcwGIPZIJ3 — BFM Paris (@BFMParis) 11 липня 2018 р.

French police playing French anthem La Marseillaise after les bleus made it to the world cup final! #WorldCup #lesbleus #france # pic.twitter.com/FUHq713gKv — Damolini Photography (@Damolini_Photo) 10 липня 2018 р.

Les Bleus are in the final and Paris is losing its collective mind pic.twitter.com/MnRJtQ4ZMR — Hari Kunzru (@harikunzru) 10 липня 2018 р.

У фіналі ЧС-2018 збірна Франції зустрінеться з переможцем півфінального матчу між збірними Англії та Хорватії.