Франція вийшла у фінал ЧС-2018: як виглядало божевілля на вулицях Парижа
Тисячі французів вийшли на вулиці своїх міст, щоб відсвяткувати вихід національної збірної з футболу у фінал ЧС-2018.
10 липня збірна Франції вийшла у фінал ЧС-2018, мінімально перемігши у півфіналі збірну Бельгії.
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У ніч проти 11 липня сотні вболівальників продовжувати святкувати перемогу своєї збірної на вулицях міст.
Наймасовіші гуляння відбувались у столиці Франції – Парижі.
Онлайн-трансляцію переможного матчу усі охочі мали можливість дивитись на великому екрані на Марсових полях просто перед Ейфелевою вежею.
Після закінчення матчу люди співали "Марсельєзу", розмахували прапорами Франції, подекуди навіть палили фаєри.
Як пишуть французькі ЗМІ, на Єлисейські поля у Парижі ввечері 10 липня вийшло приблизно 20 тисяч осіб, внаслідок чого автомобільних рух на у центрі французької столиці практично повністю зупинився.
У фіналі ЧС-2018 збірна Франції зустрінеться з переможцем півфінального матчу між збірними Англії та Хорватії.