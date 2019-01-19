Франція впевнено перемогла у жіночій естафеті в Рупольдінгу, Україна провалила гонку

19 січня відбулася жіноча естафета в рамках етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу. Збірній України не вдалося поборотися за високі місця у цій гонці.

Досить впевнену перемогу в естафеті здобула збірна Франції, якій знадобилося лише 4 додаткові патрони на дистанції. Боротьба за друге місце розгорнулася між норвежками та німкенями, де сильнішими виявилася збірна Норвегії. Україна без штрафних кіл фінішувала лише 15-ю з 22 збірних.

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Україну в цій гонці представляли Анастасія Меркушина, Валентина Семеренко, Юлія Журавок і Віта Семеренко. Стартували українки під 9 номером.

На першому етапі Анастасія Меркушина продемонструвала ідеальну стрільбу, закривши всі 10 мішеней з першої спроби, і передала естафету Валентині Семеренко програючи лідерам гонки 32 секунди (5 позиція).

Валентина Семеренко дещо гірше провела свій етап, використавши 4 додаткових патрони і опустивши збірну України на 13 позицію з відставанням від лідера в 1:50.3 хвилини.

На третьому етапі Юлія Журавок, яка замінила Олену Підгрушну, з ідеальною стрільбою, на жаль, не змогла поліпшити позиції українок ерез відсутність шкодкого ходу – 17 позиція після третього етапу і 2:53.3 хвилини відставання.

На заключному етапі Віта Семеренко додала ще 3 додаткові патрони для збірної України і у підсумку фінішувала лише на 15 позиції. Відвертий провал українок після естафети у Хохфільцені (найгірший результат в історії жіночої збірної України в естафетах).

1. Франція (0+4) 1:09:27.7

2. Норвегія (0+7) +11.5

3. Німеччина (0+9) +23.4

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15. Україна (0+7) +3:56.7

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