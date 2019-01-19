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      Франція впевнено перемогла у жіночій естафеті в Рупольдінгу, Україна провалила гонку

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      Результати жіночої естафети у Рупольдінгу
      Результати жіночої естафети у Рупольдінгу / Фото з відкритих джерел

      19 січня відбулася жіноча естафета в рамках етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдінгу. Збірній України не вдалося поборотися за високі місця у цій гонці.

      Досить впевнену перемогу в естафеті здобула збірна Франції, якій знадобилося лише 4 додаткові патрони на дистанції. Боротьба за друге місце розгорнулася між норвежками та німкенями, де сильнішими виявилася збірна Норвегії. Україна без штрафних кіл фінішувала лише 15-ю з 22 збірних.

      Читайте також: Норвегія виграла чоловічу естафету у Рупольдінгу, Україна фінішувала сьомою

      Україну в цій гонці представляли Анастасія Меркушина, Валентина Семеренко, Юлія Журавок і Віта Семеренко. Стартували українки під 9 номером.

      На першому етапі Анастасія Меркушина продемонструвала ідеальну стрільбу, закривши всі 10 мішеней з першої спроби, і передала естафету Валентині Семеренко програючи лідерам гонки 32 секунди (5 позиція).

      Валентина Семеренко дещо гірше провела свій етап, використавши 4 додаткових патрони і опустивши збірну України на 13 позицію з відставанням від лідера в 1:50.3 хвилини.

      На третьому етапі Юлія Журавок, яка замінила Олену Підгрушну, з ідеальною стрільбою, на жаль, не змогла поліпшити позиції українок ерез відсутність шкодкого ходу – 17 позиція після третього етапу і 2:53.3 хвилини відставання.

      На заключному етапі Віта Семеренко додала ще 3 додаткові патрони для збірної України і у підсумку фінішувала лише на 15 позиції. Відвертий провал українок після естафети у Хохфільцені (найгірший результат в історії жіночої збірної України в естафетах).

      1. Франція (0+4) 1:09:27.7
      2. Норвегія (0+7) +11.5
      3. Німеччина (0+9) +23.4
      ...
      15. Україна (0+7) +3:56.7

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      Теги: Спорт Анастасія Меркушина Віта Семеренко Валентина Семеренко Юлія Журавок Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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