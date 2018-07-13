Збірна Франції: все, що потрібно знати про фіналіста ЧС-2018

15 липня у фінальному поєдинку чемпіонату світу 2018 року зустрінуться збірні Франції та Хорватії.

Редакція "24 каналу" пропонує вашій увазі невеличкий огляд збірної Франції: успіхи та невдачі, шлях до фіналу, гравці збірної, а також безліч цікавих фактів з історії гранду європейського футболу. Збірна Франції втретє у своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. З двох попередніх фіналів французи виграли один.

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Історія та досягнення збірної Франції

Федерація футболу Франції є членом ФІФА з 1904 року, а також членом УЄФА з 1954 року. Французи були одними із засновників обох цих організацій.

Франція є дворазовим чемпіоном Європи (1984 і 2000 роки), а також чемпіоном світу 1998 року.

Всього ж французи брали участь у фінальних стадіях мундіалю 14 разів. Першого успіху на світовій першості команда домоглася тільки в 1958 році, коли, з Жюстом Фонтеном і Раймоном Копа в складі, завоювала бронзові медалі.

Аж до 1980-х років збірна не добивалася значних успіхів. З приходом покоління Мішеля Платіні, Жана Тігана, Олена Жиресс і Луїса Фернандеса збірна Франції зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу 1982 року, потім виграла чемпіонат Європи в 1984 році, а на чемпіонаті світу 1986 року повторила результат 1958 року.

Чотирнадцять років потому французи, очолювані Еме Жаке, перемогли у фіналі чемпіонату світу 1998 року, а в 2000 році, вже під керівництвом Роже Лемерра, – в чемпіонаті Європи. Це була перша команда в історії, якій вдалося після перемоги на світовій першості виявитися кращою також і в Старому Світі.

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У 2006 році, після декількох невдалих турнірів, французи під керівництвом Раймона Доменека добралися до фіналу чемпіонату світу. У вирішальному матчі досвідчена команда "триколірних" поступилася по пенальті збірній Італії. Після мундіалю зі збірною попрощався лідер і капітан команди Зінедін Зідан. Після чемпіонату світу в ПАР оголосив про завершення кар'єри в збірній її кращий бомбардир Тьєррі Анрі.

Найбільшу кількість матчів за збірну зіграв Ліліан Тюрам – 142 матчі; кращий бомбардир збірної – Тьєррі Анрі - 51 м'яч. Головний тренер команди – Дідьє Дешам, призначений на цю посаду 8 липня 2012 года; діючий капітан збірної – воротар англійського "Тоттенхем Хотспур" Уго Льоріс.

Шлях до фіналу

Груповий етап ЧС-2018 французи пройшли абсолютно не напружуючись, вигравши групу навіть упівсили, і не погребувавши навіть нічиєї в матчі проти Данії (нічийний рахунок влаштовував обидві команди). Скромні перемоги над Австралією (2:1) і Перу (1:0) теж не вразили, хоча результат виявився відмінний - перше місце в групі.

В 1/8 фіналу Франція зіграла блискучий матч проти Аргентини, який завершився тріумфом Франції – 4:3, а героєм гри став 19-річний Кіліан Мбаппе, який забив 2 м'ячі і заробив пенальті.

В чвертьфіналі турніру французи знову грали в півсили: дивним чином Уругвай не зміг чинити опору суперникам – 2:0 на користь "Ле Бльо".

В півфіналі дуже практично, без особливого блиску, але зате зі впевненістю в своїх силах, французи виграли у досить сильного суперника, збірної Бельгії – 1:0.

Гру збірної Франції на турнірі можна назвати навіть нудною (за винятком – той самий матч проти Аргентини, це було круто), але розкажіть про це уболівальникам цієї збірної. Вони не погодяться.

1-й матч Групи С: Франція – Австралія 2:1

2-й матч Групи С: Франція – Перу 1:0

3-й матч Групи С: Франція – Данія 0:0

1/8 фіналу: Франція – Аргентина 4:3

1/4 фіналу: Франція – Уругвай 2:0

1/2 фіналу: Франція – Бельгія 1:0

Склад збірної Франції

Жоден тренер в світі не стане просто так міняти склад, з яким він прийшов до фіналу. У французів є основний кістяк команди, який ми і побачимо у вирішальній грі. Всі футболісти здорові та готові допомогти своїй команді.

Орієнтовний склад збірної Франції: Уго Льоріс – Люка Ернандес, Самюель Умтіті, Рафаель Варан, Бенжамен Павар – Н'Голо Канте, Поль Погба – Блез Матюйді, Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе – Олів'є Жиру

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