Франція запросила Путіна на річницю завершення Першої світової війни

Французька сторона надіслала Кремлю запрошення на заходи з нагоди річниці закінчення Першої світової війни, що заплановане на листопад 2018 року.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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Дійсно, є така пропозиція, це питання опрацьовується і буде надалі узгоджуватимуться дипломатичними каналами. Якщо буде все-таки прийняте рішення про таку поїздку, ми зробимо відповідне оголошення,

– сказав представник Кремля.

Відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни (1914-1918) відбудеться у Франції 11 листопада. Востаннє Путін брав участь у заходах такого рівня у 2014 році з нагоди 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Нагадаємо, 18 серпня глава Кремля відвідав весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.