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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Франція запросила Путіна на річницю завершення Першої світової війни

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Путіна запросили на річницю завершення Першої світової війни у Францію
Путіна запросили на річницю завершення Першої світової війни у Францію / Фото з відкритих джерел

Французька сторона надіслала Кремлю запрошення на заходи з нагоди річниці закінчення Першої світової війни, що заплановане на листопад 2018 року.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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Дійсно, є така пропозиція, це питання опрацьовується і буде надалі узгоджуватимуться дипломатичними каналами. Якщо буде все-таки прийняте рішення про таку поїздку, ми зробимо відповідне оголошення,
– сказав представник Кремля.

Відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни (1914-1918) відбудеться у Франції 11 листопада. Востаннє Путін брав участь у заходах такого рівня у 2014 році з нагоди 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Нагадаємо, 18 серпня глава Кремля відвідав весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Теги: Володимир Путін Новини політики Новини Росії Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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