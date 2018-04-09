Франція звинуватила Асада та Росію у хіматаці на Думу: У нас немає сумнівів
Сирійський режим на чолі з Башаром Асадом та його союзники здійснили чергову хімічну атаку на Думу 7 квітня.
Таку заяву зробив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, розслідування довело, що немає жодних сумнівів у тому, хто стояв за хімічною атакою на Думу, у результаті якої загинули щонайменше 60 людей.
Читайте також: Трамп зробив заяву щодо відповіді на хімічну атаку в Сирії
"Тільки сирійські збройні сили та їхні союзники могли виготовити такі складні бойові речовини та використати їх", – наголосив Делатр та додав, що застосування подібних речовин відповідає військовим інтересам режиму Асада.
Він також зазначив, що Дума і раніше була об'єктом нескінчених бомбардувань з боку сирійського режиму.
Читайте також: Жертви хіматаки у Сирії: оприлюднили страшне відео (18+ )
Використання хімічної зброї набагато більш вигідне в тактичному плані у порівнянні зі звичайними озброєннями,
– пояснив Деларт.
Також посол Франції в ООН заявив, що у небі над Дамаском під час нападу були російські повітряні судна.