Франція звинуватила Асада та Росію у хіматаці на Думу: У нас немає сумнівів

Сирійський режим на чолі з Башаром Асадом та його союзники здійснили чергову хімічну атаку на Думу 7 квітня.

Таку заяву зробив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, розслідування довело, що немає жодних сумнівів у тому, хто стояв за хімічною атакою на Думу, у результаті якої загинули щонайменше 60 людей.

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"Тільки сирійські збройні сили та їхні союзники могли виготовити такі складні бойові речовини та використати їх", – наголосив Делатр та додав, що застосування подібних речовин відповідає військовим інтересам режиму Асада.

Він також зазначив, що Дума і раніше була об'єктом нескінчених бомбардувань з боку сирійського режиму.

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Використання хімічної зброї набагато більш вигідне в тактичному плані у порівнянні зі звичайними озброєннями,

– пояснив Деларт.

Також посол Франції в ООН заявив, що у небі над Дамаском під час нападу були російські повітряні судна.