Відповідне розпорядження підписав мер Ліона Грегорі Дусе, який представляє партію "зелених".

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Чому заборонили м'ясо

Однак обмеження ввели не через боротьбу за охорону довкілля і просування ідеології "зелених", а через COVID-19.

Стверджують, що у зв'язку з пандемією роздача їжі школярам занадто затягується. Доводиться дотримуватися дистанції. Крім того, діти витрачають багато часу на вибір страв. На думку влади, якщо усі школярі отримують однакове меню, це скоротить час.

Це вже не перша така заборона у місті

Попередник чинного мера Жерар Коллон торік також обмежував м'ясо у їдальнях через коронавірус. Тоді це не викликало обурень, а тепер французькі фермери збунтувалися й почали протестувати. Французький уряд підтримав їх.

Щоправда, протести не мали особливого впливу, адже ініціатива Дусе триватиме до великодніх канікул.

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