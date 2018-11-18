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      Францію сколихнули протести: рейтинг Макрона впав до рекордно низького рівня

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      Рейтинг Макрона впав до рекордно низького рівня
      Рейтинг Макрона впав до рекордно низького рівня / Фото з відкритих джерел

      Рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона знизився до рекордного низького рівня – 25%. Падіння рейтингу лідера Франції відбулось на тлі масштабних протестів проти зростання цін на пальне.

      Про це свідчать результати опитування Ifop, проведеного на замовлення Le Journal du Dimanche.

      Читайте також: Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість постраждалих суттєво зросла

      Так, рейтинг довіри до Макрона знизився за минулий місяць на 4% – найбільше серед власників невеликих підприємств і магазинів та робітників. Значно менше довіряють президенту Франції також представники вікової групи, молодшої за 34 років, та працівники державних служб.

      Падіння рейтингу стало наслідком соціального невдоволення, яке на цьому тижні вилилося в масштабні протести "Жовті жилети" проти підвищення урядом цін на паливо.

      До слов, з січня Макрон втратив половину свого рейтингу. Тепер він наближається до антирекорду свого попередника Франсуа Олланда – у 2013 році в той же відрізок президентства його рейтинг впав до 20%.

      Окрім того, знизився також рейтинг прем'єр-міністра Едуарда Філіпа – відразу на 7% з позначки 41% в жовтні до 34% в листопаді.

      Нагадаємо, що по всій Франції протестують водії проти зростання цін на пальне. Під час акцій постраждало понад 400 осіб, одна людина загинула. 

      Чому протестують "жовті жилети"?Водії протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини політики протести Новини Франції Пальне Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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