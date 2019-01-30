Француз Монфіс жбурнув Еліну Світоліну в купу снігу: карколомне відео

Французький тенісист Гаель Монфіс та українка Еліна Світоліна поділилися черговим кумедним відео зі свого життя.

Француз разом з Еліною відправився в Україну, де їх застали люті морози та сніг.

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Однак навіть тут закохана пара знайшла для себе пригоди.

Гаель взяв на руки Еліну й жбурнув у купу снігу. Світоліна приземлилася вдало й швидко підвелася на ноги.

Раніше Еліна Світоліна відповіла Федерації тенісу, яка звинуватила тенісистку в тому, що та не хоче виступати за збірну України через начебто низькі фінансові умови. Еліна заявила, що фінансові питання не були ключовим моментом в питанні її виступу за збірну.

Світоліній ще мінімум тиждень не рекомендовано тренуватися.

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