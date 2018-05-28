Французи представили роботів, які спростять процес вирощування кукурудзи

У Франції представили три високотехнологічних роботи, які можуть автономно доглядати за ділянкою кукурудзи до 50 гектарів. Техніку представила компанія AgreenCulture в рамках проекту Challenge Centeol.

Про це повідомляє Farmers Weekly.

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Французькі роботи важать близько 300 кілограм кожен і вони мають змогу автономно культивувати ґрунт, висаджувати насіння та обробляти посіви. Їх створила команда AgreenCulture спільно з Kuhn, Dupont Pioneer і Ausy. Головна мета такої розробки – вирішити проблему плужної підошви, при цьому зберігаючи врожайність та скорочуючи витрати на догляд за культурами.

Варто зазначити, що проект стартував ще в жовтні минулого року. Спочатку до одного з роботів прикріпили спеціально адаптований інструмент для взяття зразків ґрунту на відстані кожних 5 метрів. Отримані дані використовували, аби зменшити витрати при висадці насіння і внесенні добрив. До інших двох роботів були прикріплені спеціальні культиватори, за допомогою яких вони обробляли тільки ту частину ґрунту, де було посіяне насіння.

Роботи працюють на дизельних двигунах і пересуваються на двох гусеницях, таким чином зводячи тиск на поверхню ґрунту до мінімуму. А завдяки тому, що роботи оснащені RTK-системами, вони можуть працювати з точністю до 10 міліметрів. Їх швидкості посадки становить близько 8 км/год. А тривалість автономної роботи – 24 години.

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Нарпазі для роботів розробили п’ять різних інструментів і єдина робота, яка потребуватиме людського контролю – це збір урожаю.