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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Французи представили "розумну" валізу

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"Розумна" валіза / thatsmart.ru

Французька компанія Delsey презентувала "розумну" валізу, замок якої відмикається за допомогою відбитків пальців його власника.

Про це пише thatsmart.ru.

За бажанням користувача, валізу можна відкрити за допомогою мобільного додатку або тризначного коду.

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Окрім цього, "розумна" валіза має роз'єм для підзарядки смартфона чи інших ґаджетів. Пристрій також визначає вагу багажу – цифри з’являються на панелі валізи.

"Розумна" валіза надійде у продаж вже у найближчі тижні. Щоправда її вартість поки невідома.

Теги: Новини Франції Ґаджети Техно Розробки
Джерело: 24 Канал
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