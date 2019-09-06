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      Французька авіакомпанія Aigle Azur скасувала усі рейси до України

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      Через фінансові труднощі Aigle Azur закриває рейси з України
      Через фінансові труднощі Aigle Azur закриває рейси з України / rtl.fr

      Французька авіакомпанія Aigle Azur скасовує свої польоти рейсом Київ – Париж з суботи, 7 вересня 2019 року. Останні польоти за цим рейсом будуть здійснені увечері 6 вересня.

      Причиною такого стали фінансові труднощі, з якими зіштовхнулася компанія, повідомляє Aigle Azur.

      До слова: Аеропорт "Київ" у Жулянах тимчасово закривають: що буде з усіма рейсами

      Компанія попереджає, що якщо ви користуєтеся її послугами і замовили квитки на рейс після 6 вересня, то вам доведеться купити інший квиток через скасування польотів.

      Крім того, в Aigle Azur заявили, що не зможуть забезпечити оперативну компенсацію вартості квитків. Тому порадили, як клієнтам повернути кошти за оплачений заздалегідь політ.

      У випадку оплати авіаквитків кредитною карткою, у компанії порекомендували використовувати процедуру зворотнього платежу. Натомість якщо оплата здійснювалася через агентство, потрібно звернутися за місцем покупки авіаквитка для уточнення можливості компенсації.

      Найпунктуальніші авіакомпанії
      Найпунктуальніші авіакомпанії на українському ринку / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України авіація Новини Києва Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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