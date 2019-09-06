Французька авіакомпанія Aigle Azur скасувала усі рейси до України

Французька авіакомпанія Aigle Azur скасовує свої польоти рейсом Київ – Париж з суботи, 7 вересня 2019 року. Останні польоти за цим рейсом будуть здійснені увечері 6 вересня.

Причиною такого стали фінансові труднощі, з якими зіштовхнулася компанія, повідомляє Aigle Azur.

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Компанія попереджає, що якщо ви користуєтеся її послугами і замовили квитки на рейс після 6 вересня, то вам доведеться купити інший квиток через скасування польотів.

Крім того, в Aigle Azur заявили, що не зможуть забезпечити оперативну компенсацію вартості квитків. Тому порадили, як клієнтам повернути кошти за оплачений заздалегідь політ.

У випадку оплати авіаквитків кредитною карткою, у компанії порекомендували використовувати процедуру зворотнього платежу. Натомість якщо оплата здійснювалася через агентство, потрібно звернутися за місцем покупки авіаквитка для уточнення можливості компенсації.



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