Французька авіакомпанія оголосила про запуск нового рейсу в Україну

Французька авіакомпанія Aigle Azur оголосила про запуск прямих регулярних рейсів Київ-Париж з 18 квітня.

Про це повідомляє Avianews.

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Відомо, що польоти будуть виконуватися тричі на тиждень між паризьким аеропортом "Орлі" і київським аеропортом "Бориспіль" з короткою нічною стоянкою в Києві.

Рейси з Парижа будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах о 22:00 з прибуттям на наступний день до Києва о 02:10. Зворотні вильоти з Києва заплановані по середах, п'ятницях і неділях о 04:30 з прибуттям в Париж о 07:00,

– зазначили у відомстві.

Варто зазначити, що мінімальна ціна квитків починається від 274 євро в обидва боки по тарифу Basic, який передбачає провезення тільки ручної поклажі вагою до 10 кг.

Скріншот з офіційного сайту авіаперевізника

До слова, наразі рейси між київським аеропортом "Бориспіль" і аеропортом Парижа імені Шарля-де-Голля виконують Air France і МАУ.

Однак між Україною і Францією дії угода, що на лінії Київ-Париж може працювати тільки по одній авіакомпанії від кожної зі сторін, яким дозволено виконувати 14 рейсів на тиждень. Саме тому для допуску на маршрут Aigle Azur з нього повинна піти Air France, або ж Україна і Франція мають змінити умови спільної угоди про повітряне сполучення між країнами.

Нагадаємо, що азербайджанська бюджетна авіакомпанія Buta Airways незабаром запустить регулярні рейси з Одеси та Харкова до Баку. Перші рейси почнуть літати вже у травні 2019 року.