Французькі студенти заблокували університет біля Парижа

У французькому Нантері, що розташований за 13 кілометрів від Парижа, студенти заблокували усі будівлі місцевого університету. Вони протестують проти реформ у системі вищої освіти держави.

Про це інформує France3.

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Від самого ранку студенти у Нантері блокують більшість будівель університету. Вони мобілізувалися проти реформ, які стосуються університетської освіти,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сотні студентів спорудили барикади із парт і стільців, щоб заблокувати входи до будівель. В університеті вже повідомили про перенесення занять, які мали відбутися у понеділок, на пізніший термін.

У французькому Міністерстві освіти назвали таке самовираження студентів спробою зірвати іспити та наголосили, що до протестів приєдналися лише невеличкі групи студентів. Решта, як коментують у відомстві, розуміють "ціну навчального процесу та вкладених у нього сил".

Université Paris Nanterre, partiels annulés et bloquage contre la loi ORE pic.twitter.com/YGyiMZiYry — Dude (@FelixAberton) 16 квітня 2018 р.

Додамо, що один із пунктів, який не влаштовує студентів, – це запровадження відбору для вступу до вишу, а не вільний вступ, як це є зараз, коли студентом стати досить просто.

Нагадаємо, 3 квітня у Франції відбувся один із наймасштабніших страйків. Французи виступали проти нового кодексу праці, який запропонували уряд та президент Еммануель Макрон. Це перша акція протесту проти реформ Макрона, яка об’єднала працівників як громадського сектору, так і залізничного персоналу.