20:28
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Французькі студенти заблокували університет біля Парижа

188 Читать новость на русском
Французькі студенти заблокували університет біля Парижу
Французькі студенти заблокували університет біля Парижу / france3

У французькому Нантері, що розташований за 13 кілометрів від Парижа, студенти заблокували усі будівлі місцевого університету. Вони протестують проти реформ у системі вищої освіти держави.

Про це інформує France3.

Читайте також: Кількість незадоволених політикою Макрона французів вдвічі збільшилась: результати опитування

Від самого ранку студенти у Нантері блокують більшість будівель університету. Вони мобілізувалися проти реформ, які стосуються університетської освіти,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сотні студентів спорудили барикади із парт і стільців, щоб заблокувати входи до будівель. В університеті вже повідомили про перенесення занять, які мали відбутися у понеділок, на пізніший термін.

У французькому Міністерстві освіти назвали таке самовираження студентів спробою зірвати іспити та наголосили, що до протестів приєдналися лише невеличкі групи студентів. Решта, як коментують у відомстві, розуміють "ціну навчального процесу та вкладених у нього сил".

Додамо, що один із пунктів, який не влаштовує студентів, – це запровадження відбору для вступу до вишу, а не вільний вступ, як це є зараз, коли студентом стати досить просто.

Нагадаємо, 3 квітня у Франції відбувся один із наймасштабніших страйків. Французи виступали проти нового кодексу праці, який запропонували уряд та президент Еммануель Макрон. Це перша акція протесту проти реформ Макрона, яка об’єднала працівників як громадського сектору, так і залізничного персоналу.

Теги: Новини Франції студенти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
сьогодні, 19:01 Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
Інна Жолобович 5753
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 962
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 927
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
842
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 3720
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук