Французький банк виплатить США понад 1 мільярд доларів за порушення санкцій

Банк Франції Societe Generale виплатить США близько 1,34 мільярда доларів за порушення режиму американських санкцій щодо Куби, Ірану та Судану.

Про це повідомила Федеральна резервна система США.

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ФРС оштрафувала банк на 81,3 мільйона доларів "за небезпечні і необгрунтовані операції", пов'язані з порушенням санкцій США проти Куби. Societe Generale виплатить також 53,9 мільйона доларів мінфіну США в рамках спору. Це дозволить банку уникнути відповідальності за порушення санкцій, введених щодо Куби, Ірану і Судану. Мін'юст США отримає 717,2 мільйона доларів від кредитної організації, ще 325 мільйонів доларів Societe Generale доведеться виплатити департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, 162,8 мільйона доларів – офісу окружного прокурора Манхеттена.

Загальна сума штрафів, накладених усіма відомствами США, становить 1,34 мільярда доларів.

США розірвали дипломатичні відносини з Кубою у 1961 році у відповідь за націоналізацію американської власності на острові. Після цього Вашингтон повідомив про введення щодо країни торгово-економічного ембарго.

Що відомо про Societe Generale?Фінансова група заснована у Парижі в 1864 році. Займається, зокрема управлінням активами, інвестиційним банкінгом, фінансовими послугами. До складу групи входять три банки у Росії – універсальний Росбанк, іпотечний "Дельтакредит", роздрібний "Русфінанс банк", а також страхова і лізингова компанії.