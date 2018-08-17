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Французький "Бордо" звільнив тренера після перемоги над "Маріуполем" у Лізі Європи

1459 Читать новость на русском
Густаво Пойєт
Густаво Пойєт

Попри те, що французьким "Бордо" зумів подолали третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, перемігши у двох матчах "Маріуполь", керівництво клубу вирішило звільнити головного тренера команди Густаво Пойєта.

Причиною для звільнення стали доволі гострі висловлювання уругвайського спеціаліста на прес-конференції після матчу з "Маріуполем". Густаво Пойєт висловив своє незадоволення трансферною політикою клубу. Останньою краплею став продаж Гаєтано Ляборда напередодні матчу-відповіді з "Маріуполем". При цьому у першому матчі гравець двічі забив у ворота українського клубу. 

Читайте також: Бордо – Маріуполь: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

Слова, сказані Пойєтом, не надто сподобалися керівництву "Бордо", і вони відправили тренера у відставку. Тимчасовим наступником Пойєта стане Ерік Бедуе.

Варто додати, що "Бордо" у плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти "Гента". За бельгійський клуб виступають двоє українців – захисник Ігор Пластун та нападник Роман Яремчук. До слова, останній забив гол у матчі Ліги Європи проти польської "Ягелоннії".

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Теги: Футбол Ліга Європи ФК Маріуполь Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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