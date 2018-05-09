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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Французький художник викладає в Instagram дивовижні колажі: фото 18+

792 Читать новость на русском
Картина Еміра Широ
Картина Еміра Широ / Instagram

Французький художник і дизайнер Емір Широ викладає у своєму Instagram колажі, створені шляхом поєднання кількох знімків або ілюстрацій.

У своєму Instagram художник публікує фотографї, на яких він поєднує політиків з творами живопису, знімки популярних музикантів – із зображеннями тварин, а кадри з фільмів – з фото повсякденних об'єктів. 

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Картина Еміра Широ

Варто додати, що на аккаунт художника підписані майже 90 тисяч осіб.

 

"Third Eye" - - - Experiment by #EmirShiro - -

Допис, поширений Émir Shiro (@emirshiro)

 

 

 

 

"Can't See The Haters" - - - Experiment & Illustration by #EmirShiro - -

Допис, поширений Émir Shiro (@emirshiro)

 

 

"Nippl'olitan Sauce" #PornFood - - - #Experiment by #EmirShiro - -

Допис, поширений Émir Shiro (@emirshiro)

 

 

"Cyclops" - - - Experiment by #EmirShiro - -

Допис, поширений Émir Shiro (@emirshiro)

 

 

 

"M(ASS)AGE" - - - Experiment by #EmirShiro - -

Допис, поширений Émir Shiro (@emirshiro)

 

Теги: LifeStyle Фотоновини Мистецтво Еротика
Джерело: 24 Канал
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