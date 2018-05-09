Французький художник викладає в Instagram дивовижні колажі: фото 18+
Французький художник і дизайнер Емір Широ викладає у своєму Instagram колажі, створені шляхом поєднання кількох знімків або ілюстрацій.
У своєму Instagram художник публікує фотографї, на яких він поєднує політиків з творами живопису, знімки популярних музикантів – із зображеннями тварин, а кадри з фільмів – з фото повсякденних об'єктів.
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Картина Еміра Широ
Варто додати, що на аккаунт художника підписані майже 90 тисяч осіб.
Джерело: 24 Канал
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