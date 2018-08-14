Французький манікюр: нетипові ідеї класичного покриття
Французький манікюр став одним з найпопулярніших видів нейл-арту. Жінки полюбили його через універсальність та естетичну красу, а також його часто обирають наречені.
Французький манікюр, який ще називають френч, – це поєднання бежевого та білого кольору, що нагадує натуральну нігтьову пластину.
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Проте майстри нейл-арту радять відійти від класичного френчу і спробувати дизайн з різними кольорами. Ми обрали кілька нетипових ідей, які чудово підійдуть для літнього французького манікюру.
Джерело: 24 Канал
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