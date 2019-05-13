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      Французький політик цинічно заступився за Росію перед Євросоюзом

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      Глава лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон
      Глава лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон / Фото з відкритих джерел

      Глава лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон вимагає змінити політику Євросоюзу та припинити посилювати тиск на Росію.

      За інформацією видання Le Figaro, він закликав, що на майбутніх виборах до Європарламенту треба голосувати за депутатів, які змінять політику Євросоюзу.

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      Меланшон також відзначився цинічною заявою щодо вступу України в НАТО. За його словами, Європа не може контролювати НАТО, і не зацікавлена "в нарощуванні напруженості" з Росією.

      Він пригадав, що його часто називають агентом Кремля та зізнався: "Для мене – велика честь, коли мене порівнюють з російським агентом, бо я хочу миру". 

      Що відомо про Жана-Люка Меланшона? У 2017 році він брав участь президентських виборах від партії "Нескорена Франція". Тоді під час дебатів, на які вперше в історії зібрались всі кандидати на пост глави держави, він набрав 25% голосів та став переможцем. За результатами президентських виборів, 19,58% французів віддали свої голоси за нього, в результаті він посів четверте місце серед 11 кандидатів.

      До слова, Жан-Люк Меланшон не перший, хто закликає Європу зменшити тиск на Росію. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте також неодноразово виступав щодо скасування санкції ЄС проти Російської Федерації. Він пояснював, що "санкції становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії".

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      Теги: Новини України Євросоюз Новини Росії Україна – Росія Новини Франції Європа Європарламент
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