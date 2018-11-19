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      Французький режисер Жан-Люк Годар не поїде в російський Ермітаж через Олега Сенцова

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      Режисер Жан-Люк Годар не поїде в російський Ермітаж через Олега Сенцова
      Режисер Жан-Люк Годар не поїде в російський Ермітаж через Олега Сенцова / kosolapov.livejournal.com

      Французький режисер Жан-Люк Годар відмовився від запрошення відвідати російський музей Ермітаж через умови утримання в Лабитнангі українського режисера та політв'язня Олега Сенцова.

      Про це режисер повідомив у себе на Facebook-сторінці.

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      Відмову французький режисер написав у листі до заступника відділу сучасного мистецтва Ермітажу Дмитра Озеркова. Режисер вважає, що "не думає, що має право" їхати в російський музей.

      Дорогий Дмитро Озерков! Я дякую вам за запрошення, проте через умови утримання режисера Олега Сенцова, наразі не вважаю, що можу відвідати Ермітаж. Незалежно від мого дружелюбного ставлення до російського нагороду,
      — написав Годар.

      Нагадаємо, що нещодавно у рамках Міжнародного дня ув'язненого письменника, який відзначають 15 листопада, британський драматург, режисер, кіносценарист та критик Том Стоппард написав листа українському політв'язню, режисеру Олегу Сенцову.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?
      Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Як розвиваються події навколо олега сенцова: хроніка 
      Теги: Україна – Росія Новини Франції Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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