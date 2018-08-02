Французький тенісист не справився з емоціями після невдалого розіграшу: відео

Французький тенісист Бенуа Пер, який неодноразово вів себе "гаряче" на корті, вчергове відзначився дивним вчинком.

Не зумівши виграти розіграш у суперника, Пер почав ламати свою ракетку. Після цього дісталося навіть й лавочці, на якій власне сидів тенісист під час перерв. Але й це ще був не кінець, пише ТСН.

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Розлючений спортсмен, взявши іншу ракетку, почав кидати і її. Заспокоювати француза зважився навіть опонент Марко Багдатіс, проте це ніяким чином не вплинуло на покращення настрою Пера. Унаслідок цієї поведінки, суддя ухвалив рішення оштрафувати Бенуа на одне очко.

Benoît Paire going out in some kind of style pic.twitter.com/VbHZjEVMdz — James Dart (@James_Dart) 1 августа 2018 г.

Сама зустріч завершилася з рахунком 6:3, 3:6 та 6:2 на користь Багдатіса.

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