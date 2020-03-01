Французьку депутатку обурила брехня про неї і війну на Донбасі від депутата ОПЗЖ Волошина

Депутат від проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин заявив, буцімто французька депутатка Національної асамблеї Валері Фор-Мунтян запропонувала "залучити до мирних переговорів бойовиків з Донбасу". Французьку парламентарку такі слова лише обурили, вона запевнила, що ніколи такого не говорила.

До брехні депутат від медведчуківської партії вдався, хизуючись у соціальних мережах своєю "робочою поїздкою" до Франції у власному фейсбуці.

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Він підкреслив, що у нижній палаті французького парламенту чудово розуміють необхідність залучення депутатів до комплексного врегулювання війни на Донбасі. Втім, як він стверджує, цей процес гальмують українські дипломати.

Та є і позитивні неочікувані результати. Наприклад, очільниця групи дружби з Україною у Національній асамблеї, депутатка від партії Макрона Валері Фор-Мунтян каже, що для кращої динаміки до мирних переговорів "не вистачає сепаратистів",

– написав Олег Волошин.

Свої слова депутат підкреслив заявою, що якась невідома "вітчизняна партія війни" вже втратила для себе Францію. Відтак висловив позицію, що Фор-Мунтян донесе свою позицію і до українських депутатів.

Як на таке нахабство відреагувала французька депутатка

У коментарі російській "Новой газете" Валері Фор-Мунтян спростувала заяву Волошина, запевнивши, що ніколи нічого схожого не говорила.

"Я шокована. Не знаю, як можна було таке вигадати", – заявила французька депутатка.

Водночас вона підтвердила, що у четвер, 27 лютого, дійсно зустрічалася з Олегом Волошиним, але до цього ніколи про нього не чула. Тоді Волошин запропонував ініціативу створення "парламентського виміру" нормандського формату, яку проштовхує Медведчук. Втім парламентарка відповіла, що краще залишити все на рівні президентів і глав МЗС.

Не варто залучати до цього ще й депутатів, адже це зашкодить переговорному процесу. Волошин потім запитав, чи вважаю я за необхідне залучити бойовиків до переговорів, але я абсолютно заперечила таку думку,

– пояснила Валері Фор-Мунтян.

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Валері Фор-Мунтян: що відомо про французьку депутатку з українським корінням

Валері (Валерія) Фор-Мунтян народилася 1984 року у маленькому містечку Кілія Одеської області, а у віці 14 років разом з родиною перебралася до Франції.

У 2017 році була обрана депутаткою Національної асамблеї Франції за списком партії "Уперед, Республіко!" президента Еммануеля Макрона. У французькому парламенті очолює групу дружби "Франція – Україна".

Олег Волошин – скандали за участі депутата з орбіти Медведчука

Олег Волошин прийшов у політику з журналістики. До приходу в Раду був політолог та членом редакційної колегії телеканалу "112-Україна". Він, як і фактично усі депутати "Опозиційної платформи – За життя" відомий своїми проросійськими поглядами.

Так, у серпні 2019 року, він потрапив чи не у перший скандал Верховної Ради 9 скликання. Тоді політик, порушуючи регламент, почав виступати у парламенті російською мовою. Спікеру Дмитру Разумкову навіть довелося вимикати тому мікрофон.

На початку 2020 року Волошин потрапив у ще один "мовний" скандал – аби йому більше не вимикали мікрофон, разом зі "слугою народу" Максимом Бужанським він зареєстрував в Раді законопроєкт, що дозволяє депутатам виступати російською.