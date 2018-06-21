Фреда офіційно представили в "Манчестер Юнайтед"29 Читать новость на русском
Фред офіційно червоний. "Манчестер Юнайтед" представив уболівальникам екс-гравця "Шахтаря".
Бразилець підписав із віце-чемпіоном Англії контракт на 5 років.
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"Коли я був маленьким, слова "Манчестер Юнайтед" я часто чув і бачив у комп'ютерних іграх. І я грав за цю команду. Для мене "Манчестер Юнайтед" означає велич", – сказав новачок "Манчестер Юнайтед" Фред.
Головний тренер манкуніанців Жозе Моуріньою розповів, що Фред підсилить лінію півзахисту команди. А також португалець відмітив креативність та культуру пасу екс-гірника. "Шахтар" же за гравця отримав понад 60 мільйонів євро.
Джерело: 24 канал
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