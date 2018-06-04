FreeSentsov: гігантський банер на підтримку в'язнів Кремля з'явився у Львові

На фасаді міськради у Львові вивісили банер на підтримку українських політв'язнів, незаконно ув'язнених у Росії.

Полотно довжиною понад 7 метрів та великою світлиною українського режисера Олега Сенцова вдень 4 червня з'явилось на фасаді ратуші у Львові.

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Окрім фото Сенцова, на банері написали хештег #FreeSentsov та заклик "Звільнити українських політичних в’язнів Кремля!"



Банер на підтримку Сенцова та інших політв'язнів вивісили на ратуші у Львові

Цим банером громада Львова висловлює свою позицію — ми за визволення всіх політичних в’язнів Кремля, яких є близько 70 осіб. Банером на Ратуші ми апелюємо до усіх урядів світу, до дипломатичних установ усіх іноземних держав про підтримку і визволення Олега Сенцова та усіх політичних в’язнів,

– зазначив виконувач обов'язків директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

2 червня по всьому світу відбувались акції на підтримку незаконно ув’язненого у Кремлем українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в'язнів, яких утримують у Росії.



Український режисер Олег Сенцов олодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.