Фреймут назвала дві причини, чому жінка може сидіти вдома
Ольга Фреймут розповіла про те, якими мають бути сучасні панянки.
Про це телеведуча написала на персональній сторінці у Telegram.
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Розповідає, що сучасна панянка – дівчина, яка обов’язково працює, а не сидить вдома, яка і в 90 не боїться ставити запитання і вчитися.
А якщо і сидить, то це в неї причина – або здоров’я, або діти. Вона доглянута. Не стежить за лейблами, у неї просто чистий доглянутий одяг. Вона тримається як може, щоб не показувати свої слабкі місця. Сучасна панянка не ідеальна. Вона справжня,
– пише Фреймут.
Джерело: 24 Канал
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