Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять

Робота на умовах фрілансу набуває дедалі більшої популярності. Завдяки бурхливому розвитку діджитал-інструментів та все більшій мобільності інтернету. Не хочете сидіти в офісі? 24 канал проаналізував, які зараз популярні спеціальності дають змогу фрілансити, де шукати таку роботу та скільки за неї платять.

Якщо ви людина відкрита до новацій сучасного ринку праці або лише робите перші кроки на трудовому шляху, фріланс може вас зацікавити.

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Що таке фрілансЦе робота "на себе", схожа з приватною практикою. Коли працівник сам знаходить собі клієнтів і начальника, виконує певну роботу і отримує за це гроші. Шукати замовників можна в інтернеті або по телефону. Працювати можна з буть-якої точки міста чи навіть світу, не відвідуючи офіс.

Які професії можуть фрілансити

Їх безліч. Насправді віддалено можуть працювати всі, хто так чи інакше використовує в роботі комп'ютер.

Виділимо найпопулярніші напрямки.

Копірайтинг

Це написання текстів, здебільшого – рекламних, зокрема, для наповнення сайтів (а нині кожна, навіть невелика, компанія просто зобов'язана мати свій сайт). Тому ця робота досить затребувана.

Рерайт

Це переписування готового тексту, щоб зробити його унікальним. Роботат також досить популярна серед роботодавців. Але для неї потрібно мати хороший словниковий запас, витривалість і наполегливість. Не кожен зможе написати навіть 5 текстів про те саме різними словами.

Перекладач

Тут все просто – треба перекладати тексти з однієї мови на іншу. Чим більше мов знаєте і чим більше з них – рідкісні, тим більше вам платитимуть. За переклад технічної документації, де багато професіоналізмів та термінів, платять значно більше.

Набір тексту

Вам надсилають картинки з текстом і треба набрати їх у текстовому редакторі. Робота не важка, але і й найменш оплачувана.

Розшифровка аудіо та відео – те ж саме, але набрати текст треба з голосу. За це платять трохи більше.

Написання унікальних текстів

Статті, реферати, курсові, дипломні – за це добре платять, але треба мати відповідні знання, контакти і навички. Новачкам за таке не радимо братися – лише провалите завдання і здобудете погану репутацію у роботодавця.

Якщо вмієте писати тексти англійською – можна зареєструватися на англомовних фріланс-ресурсах. Там платять більше.

SMM

Це редактор соцмереж – людина, яка веде сторінки в соцмережі. Таких людей компанії наймають, щоб наповнювати свою сторінку в Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі тощо, спілкуватися з користувачами. Потрібно знати алгоритми різних соцмереж. Ця робота вимагає регулярності – постити треба у визначений час, а не від випадку до випадку. Ще краще, якщо SMM-ник також вміє робити картинки, працювати з відео.

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Реклама в інтернеті

Ще це називають просування товару чи продукції. Чимало компаній шукають рекламних агентів, які б розміщували в інтернеті їхню рекламу. Зокрема – в розсилці на пошту на в месенджери. Існує також окремий вид соцмережної реклами – таргетолог. У мережі також можна знайти пропозиції як роботи на цій позиції, так і навчання професії, і безкоштовно, і платно. Досвідчені таргетологи кажуть, що ця робота приносить дуже хороші гроші.

Художник, дизайнер, фотошопер

Це робота з зображеннями. Замовників може бути багато – кожна компанія, що веде сайт, сторінку в соцмережі тощо потребує гарних і унікальних картинок. Також замовники потребують створення ілюстрацій, портретів тощо.

Платять непогано. Але щоб виконувати таку роботу – треба знати відповідні програми (спершу освоїти їх) і мати художній смак, як мінімум.

Відеомонтаж, відеодизайн

Робота з відео. Від створення відео-графіки до монтажу серіалів і кіно. Також непогано платять, але людина з вулиці, звісно, таку роботу не потягне. Потрібні знання і навички.

Веб-дизайн, програмування

Ці професії, мабуть, найбільш фрілансові і точно найкраще оплачувані. Особливо затребувані зараз розробники мобільних додатків.

Але спершу потрібно цьому навчитися. Зокрема, існують і безкоштовні ресурси з освоєння цих професій. Безкоштовні курси при великих ІТ-компаніях, або ж платне навчання.

Фотограф

Ймовірно, найдавніший вид фрілансу. Потрібно мати відповідну техніку і вміти нею володіти. Платять по-різному, в залежності від якості і складності фото. Але і конкуренція тут висока.

Крім того, фріласом спокійно зможуть займатися системні адміністратори, бізнес-консультанти, юристи, бухгалтери, і навіть науковці різного фаху – для них теж є чимало вакансій.

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Скільки платять

За ту ж саму роботу різні люди можуть отримати різні гроші. Все залежить від швидкості та якості саме вашої роботи, а також – від працедавця.

Фріланс-біржа Frelancehunt порахувала, які професії і скільки заробляють у фрілансі:

робота з текстами – від 3 до 9 доларів за годину;

переклади – 5-8 доларів;

реклама в інтернеті – 8-17;

програмування – 8-22.



Які спеціальності є для фрілансу і скільки платять

Де знайти замовлення

У інтернеті зараз існує чимала кількість спеціальних платформ для пошуку роботи фрілансерам. Також такі вакансії є і на "звичайних" сайтах з пошуку роботи. До всього, якщо маєте на приміті якусь компанію, з якою хотіли б співпрацювати – можна запропонувати їй свої послуги на умовах фрілансу.

Українські майданчики з пошуків фрілансу, зокрема:

freelance.ua

freelancehunt

kabanchik.ua

Для роботи з текстами:

smart-copywriting.com

weblancer.net

англомовний hopework.eu

Для фотографів:

istockphoto.com

Для айтішників та науковців:

globalfreelance.ua

itfreelance.by.

Про що варто пам'ятати фрілансеру

Перше – хоч робота і "на себе", та все ж фрілансер бере на себе певні зобов'язання перед роботодавцем. Тому важливо дотримуватися термінів: здавати роботу вчасно. Про оплату варто домовитися наперед, чітко прописавши, що саме від вас очікує роботодавець. І в якій формі та розмірі буде виплачений гонорар.

Також варто пам'ятати про податки. Фрілансер як учасник ринку праці не звільняється від державних податків. Їх можна платити як фізособа, так і оформитися як фізособа-підприємець.

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