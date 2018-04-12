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Фронтвумен iamamiwhoami представить у Києві свій новий проект

40 Читать новость на русском
iamamiwhoami
iamamiwhoami / Фото з Facebook

Після виступу з Röyksopp у 2017 році до Києва повертається Йонна Лі. 12 жовтня у клубі Bel étage вона презентує альбом свого однойменного проекту "ionnalee" та найкращі треки з дискографії iamamiwhoami.

Швеція видає на-гора найрізноманітнішу музику, яка підриває чарти по обидва боки Атлантичного океану. І відбувається це поза будь-яких жанрових і стильових рамок, але, коли мова заходить про традиційний музичний образ країни, тут все просто.

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Музика Швеції – холодна, але, як правило, до болю в суглобах танцювальна. Такий імідж країні формували і відшліфовували рік за роком Robyn, Lykke Li, Tove Lo, Röyksopp і вокалістка мультимедійного проекту iamamiwhoami – Йонна Лі. Остання, до речі, в цьому році випустила сольну платівку "Everyone Afraid to Be Forgotten" і тепер везе її в Україну в рамках світового туру.


iamamiwhoami виступить у Києві

15 треків з нового альбому "ionnalee", як доказ вищесказаного, досконалий дистилят скандинавської поп-музики. Тягучі, розмірені електронні записи (Here Is a Warning, Memento) і танцювальні треки, заправлені крижаним, що пробирає до кісток, вокалом Йонни (Not Human, Samaritan, Harvest).

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Тур в підтримку нового релізу – це перші повноцінні гастролі співачки з 2013-го. Примітно те, що саме фани відправили її з концертами навколо світу. Одночасно з виходом свого альбому Йонна запустила кампанію на Kickstarter зі збору коштів для старту концертної діяльності. Всього п'ять днів – і необхідна сума в кишені. Попереду ж – концерти в Британії, США, Бразилії та Україні.

До речі, це не перший візит Йонни до Києва. Літом 2017 року дівчина виступила разом з Röyksopp на київському фестивалі Atlas Weekend (2017). В цей же раз київська аудиторія отримає повноцінний пакет комбо – музику і iamamiwhoami, і ionnalee.

Концерт відбудеться 12 жовтня у Bel étage (Київ, вул. Шота Руставелі 16А). Квитки можна придбати тут. Ціна – від 799 до 2499 гривень.

iamamiwhoami – fountain (дивіться відео)

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Музика Концерти Новини культури Афіша
Джерело: 24 Канал
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