Фруктова плантація відкрилася на Львівщині: скільки коштують дерева з бананами та ківі

У селі Липники, що на Львівщині, запрацювала перша у Західній Україні бананова плантація. Її власники – місцева сім'я Трушів, які займаються цим бізнесом вже понад два роки. Купити двометрове бананове дерево тут можна за 5 тисяч гривень, дерево ківі – за 500 грн, кавове дерево обійдеться у 120 гривень.

Вирощують тропічні рослини – Андрій, його дружина Надія та батько Ярослав. Ділянка хоч і не величка, проте мальовнича.

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Бананових деревець на фермерському господарстві Андрія Трушу – близько два десятки. Їх два роки тому господарі привезли з Києва. Фрукти, які родять, є приємним бонусом – їх їдять всією родиною. А от на продаж ідуть самі рослини – задля саджанців та озеленення.



Бананова ферма на Львівщині



Які екзотичні фрукти вирощують на фермі? Окрім бананів, Андрій Труш разом зі сім'єю вирощує ще майже тридцять видів екзотичних рослин. Теж продають на саджанці. Наприклад, кавових дерев на фермі – понад тисячу. У спеціальній теплиці ростуть також лимони, лайми, апельсин, інжир, ківі та навіть папайя.

Фрукти з бананової верми: фото Zaxid.Net

Для того, щоб тропічні рослини прижились в Україні, потрібні +16, +20 градусів. Їх у спеціальній теплиці забезпечує котел за голландською технологією: нагріває до двох тонн води, а насоси перекачують її теплицею.

Серед клієнтів фермерського господарства – не лише прихильники екзотичних фруктів, а й дизайнери, які озеленюють приміщення.