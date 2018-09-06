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Злой Одессит

ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс

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Гиркин
Гиркин / УНИАН

Интересный карьерный поворот в ближайшее время может ожидать позабытого "героя" новороссии, ныне яро критикующего российскую власть и политику Кремля на Донбассе – Игоря Гиркина. И поворот этот заключается в возвращении террориста на оккупированные территории, под аккомпанемент воя плакальщиц по Захарченко.

Так, российские СМИ, в частности "МК" уже принялись распространять нарративы о том, что на Донбассе народ требует возвращения "героя", который был с ними в самые тяжелые дни. И именно под эгидой Гиркина (Стрелкова) должен быть объединен независимый Донбасс в формате непризнанных недореспублик "ЛНР" и "ДНР".

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Конечно, сам Гиркин пока открещивается от такой перспективы, словно насытился Донбассом по самое горло, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, в контексте противостояния ГРУ ГШ МО РФ и ФСБ на оккупированной части Донбасса, (которое выигрывают сейчас вторые), фэсам (ФСБ) нужен надежный и проверенный человек с задатками лидера, узнаваемого в массах. Откровенно говоря, Трапезников на эту роль не подходит. Да и в принципе, значительная часть той цирозной массы, которая сейчас имитирует правительство "ДНР" не представляет из себя, что либо существенное, как в плане авторитета, так и харизмы.

Во-вторых, Гиркин – человек ФСБ и сейчас именно тот момент, когда его можно и даже нужно ставить вместо Захарченко. Либо вывести на донбасскую арену в облике некой "третьей" силы с намеком на полномочия "серого кардинала", эдакого модератора событий. При этом, его сценарно-критическая позиция по отношению к Кремлю даст больший маневр фэсам открещиваться от данного персонажа – мол, он не наш, он вообще против власти!

В-третьих, Гиркин, как человек особо приближенный к Московскому экзархату, является идеальной кандидатурой, дабы возглавить "большой крестовый поход" на фоне предоставления Томоса об автокефалии УППЦ.

Как помните, именно Гиркин за месяц до оккупации Крыма, посещал Симферополь в качестве охранника Даров Волхвов, доставленных на полуостров под патронатом РПЦ и лично патриарха Кирилла.

С учетом угроз Московского экзархата в адрес УППЦ о том, что в случае получения автокефалии в Украине может начаться религиозная война, появление на горизонте фигуры Гиркина не столько удивляет, сколько подтверждает правило, где РПЦ там и террор.

И вот, когда во втором пункте я говорил о модераторе событий, как раз вопрос религиозного противостояния в Украине может быть возложен на плечи этого "паладина", дабы накануне выборов инициировать на фронте обострение, которое может сыграть на руку пророссийским кандидатам, рьяно и без устали волающим "за мир".

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Публікації ФСБ
Джерело: 24 Канал
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