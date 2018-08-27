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ФСБ Росії затримала кримського татарина під час виїзду з Криму

44 Читать новость на русском
КПП "Армянськ"
КПП "Армянськ" / http://informat.com.ua

27 серпня близько 4 години ранку співробітники "прикордонної служби" ФСБ РФ затримали кримського татарина Решата Медінова. Інцидент трапився на КПП "Армянськ", що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомив перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль на своїй сторінці у Facebook.

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За повідомленням активістів ГО "Кримська солідарність", рідним Решата не сповістили про причини затримання. Місцеперебування татарина наразі невідоме.

Решат Медінов народився у 1994 році, він працює водієм. Через затримання його пасажири залишилися без транспорту на кордоні. 

 

Це далеко не перший випадок схожих дій окупантів проти татар. 25 серпня ФСБ Росії утримувала кримського татарина на адмінкордоні з окупованим Кримом 18 годин.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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