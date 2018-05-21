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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ФСБ Росії затримали двох кримських татар за підозрою в участі у "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі"

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ФСБ Росії затримали двох кримських татар за підозрою в участі у "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі"
/ ілюстративне фото

Зранку, 21 травня, в анексованому Криму ФСБ Росії затримали двох жителів Бахчисарайського району. За повідомлення російських спецслужб їх підозрюють в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка заборонена в Росії як терористична організація.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

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"Зазначеним громадянам інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації"). На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи", – повідомили силовики.

Затримання проводилося в рамках раніше порушеної кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що зранку понеділка, 21 травня, російські окупаційні сили проводять обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаілова в селі Долинне Бахчисарайського району.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії ФСБ Україна – Росія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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