ФСБ Росії затримали двох кримських татар за підозрою в участі у "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі"

Зранку, 21 травня, в анексованому Криму ФСБ Росії затримали двох жителів Бахчисарайського району. За повідомлення російських спецслужб їх підозрюють в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка заборонена в Росії як терористична організація.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости". Читайте також: "Скоро пляжу взагалі не буде": з'явилися нові сумні фото з окупованого Криму "Зазначеним громадянам інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації"). На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи", – повідомили силовики.



Затримання проводилося в рамках раніше порушеної кримінальної справи.



Раніше повідомлялося, що зранку понеділка, 21 травня, російські окупаційні сили проводять обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаілова в селі Долинне Бахчисарайського району.