ФСБ та ще більше військових з Росії: окупанти на Донбасі взялись за армійські корпуси

Командири проросійських бойовиків на Донбасі вирішили провести прийом-передачу посад між генералами і старшими офіцерами. Зміни торкнуться штабів армійських корпусів російського угруповання окупаційних військ.

Тепер окупанти перевірятимуть особовий склад ще ретельніше, повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу.

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За безпекою новопризначених осіб слідкуватиме безпрецедентна кількість оперативних груп. До їхнього складу залучили офіцерів ФСБ Росії та Головного управління генерального штабу російських збройних сил.

Новопризначені представники вищого командування особисто проводять перевірку підпорядкованих з’єднань і частин зі складанням актів про стан їх готовності до виконання завдань за призначенням,

– сказав Праута.

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях бойовики завершують проведення чергової ротації особового складу Збройних сил Росії.

Зазначимо, до підрозділів російських окупаційних військ на Донбасі прибувають спеціально створені комісії для виявлення так званих "неблагонадійних осіб". Окрім того, мінують території поблизу військових частин, аби посіпаки окупантів не втекли.