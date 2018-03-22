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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

ФСБ затримала журналіста та громадянського активіста в окупованому Криму

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У Криму затримали активіста Нарімана Мемедемінова
У Криму затримали активіста Нарімана Мемедемінова / Фото з Facebook

В окупованому Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала кримськотатарського активіста та журналіста громадського об'єднання "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова.

Про це повідомили на сторінці "Кримської солідарності" у Facebook.

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Зазначається, що вранці в будинку активіста російські силовики провели обшук. За словами очевидців, вони оточили всю вулицю.

"Зі слів дружини, обшук проходив в грубій формі, з нецензурною лайкою з боку силовиків", – зазначають у повідомленні.

Мемедемінова заарештували і відвезли в управління ФСБ в Сімферополі. Завтра, 23 березня, йому мають обрати запобіжний захід.

В об'єднанні нагадують, що "11 лютого 2016 року в його будинку вже був обшук, а потім Бахчисарайський районний суд 13 липня 2017 року вже розглядав адміністративну справу стосовно кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова".

Нагадаємо, у січні, "окупаційна влада" анексованого Росією Криму провела обшуки в будинках кримських татар у Сімферополі.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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