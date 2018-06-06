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Фтизіатр Фіщенко отримав 6 мільйонів гривень за проведення клінічних випробувань, – Устінова

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Юрій Фіщенко
Юрій Фіщенко / Фото з відкритих джерел

На початку 2017 року директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології Юрій Фіщенко вийшов із заявою до ЗМІ, що інститут туберкульозу на межі закриття і дефіцит заробітної платні становить 80%, а пацієнтів немає чим годувати.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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За її словами, у 2018 році невідомі грабіжники вдерлися до нього додому і вкрали в Фещенка з дружиною коштовності та півмільйона євро готівкою. От тільки одна проблема – у декларації лікаря цих грошей не було.

За минулий рік зарплата директора інституту склала близько півмільйона гривень, з них 55 тисяч довічна плата за звання академіка та ще 50 тисяч гонорари від Державного експертного центру за надання консультацій, в тому числі і під час проведення клінічних випробувань,
– розповіла Олександра Устінова.

Членкиня правління "Центру протидії корупції" зазначила, що у 2017 році за проведення клінічних випробувань від фармацевтичних компаній лікар отримав шість мільйонів гривень. Отримала одна людина, не інститут, чи група науковців, а одна людина – директор державного медичного закладу.

"Не повірите, але за підозрою в зловживаннях та фальсифікаціях в тому числі під час цих клінічних випробувань минулого року навіть розпочали кримінальне провадження. Серед фігурантів є ім'я і головного пульмонолога країни Юрія Фещенка. Якщо дослівно, то частину науковців, працівників та експертів Державного експертного центру звинувачують в тому, що вони "зловживають владою та вносять свідомо неправдиві відомості до офіційних документів", – додала Устінова. 

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Устінової "(Без)коштовна медицина" за 6 червня 2018

 

Теги: Здоров'я Медицина Новини України Новини Києва Гроші Корупція Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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