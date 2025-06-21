У Мексиці адвокатка відомого наркобарона стала суддею

У Мексиці спалахнув гучний скандал. Адвокатка одного з найвідоміших наркобаронів країни несподівано отримала суддівську мантію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому спалахнув гучний скандал

Колишню захисницю ув'язненого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Ель Чапо" обрали суддею. Це рішення ухвалили на перших в історії Мексики судових виборах.

Так, Сільвія Дельгадо отримала достатню кількість голосів, щоб стати місцевою кримінальною суддею. Тепер вона чинитиме правосуддя у місті Сьюдад-Хуарес, яке розташоване на кордоні зі США.



Адвокатку наркобарона обрали суддею в Мексиці / Фото El Financiero

Цікаво знати! Сільвія Дельгадо була частиною команди адвокатів, які захищали Ель Чапо ще до його екстрадиції до США у 2017 році. Після цього наркобарон постав перед американським судом і у 2019 році був визнаний винним у торгівлі наркотиками. Його засудили до довічного ув'язнення, і нині він відбуває покарання у в'язниці суворого режиму в Колорадо.

Кандидатура Дельгадо із самого початку була досить суперечливою. Попри це, їх все одно дозволили брати участь у виборах, які відбулися 1 червня.

Що про все це каже сама новоспечена суддя

Тим часом Дельгадо рішуче відкидає звинувачення і стверджує, що лише виконувала свою роботу як адвокатка, захищаючи Ель Чапо. У передвиборчому інтерв'ю BBC жінка підкреслила, що засуджений мав право на юридичний захист.

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