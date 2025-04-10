Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіянка ледь не загинула

Інцидент стався на сході Балі. Там 27-річна Олена Андрєєва відпочивала на пляжі та вирішила зробити гарне фото на пам'ять. Усе йшло за планом, поки природа не вирішила сказати своє рішуче "ні".

Туристка вилізла на слизький камінь, але хвиля, не оцінивши творчого задуму, різко накотила й змила дівчину з кадру – прямо на корали. Як наслідок – жінка порізала собі ноги, руки та вдарилася головою.



Росіянка ледь не померла під час селфі на Балі / Фото з російських телеграм-каналів

Її врятували люди, які якраз проходили повз. Саме вони викликали швидку. Туристку доправили до клініки Penta Medica Manggis, де вона зараз проходить лікування.

Цікаво знати! Падіння на корали – це не просто боляче, а реально небезпечно з кількох причин. Через те, що вони складаються з кальцієвого скелету, за відчуттям впасти на них подібне до падіння на наждачний папір з лезами. Падіння призводить до глибоких подряпин, порізів, розривів шкіри. Деякі корали виділяють токсини або мають отруйні поліпи. Навіть без глибоких ран дотик до таких коралів може викликати свербіж, висип та опіки.

Раніше ми писали, що інший росіянин хотів втекти з камери попереднього утримання і пробив стіну. А замість волі він потрапив у сусідню камеру.