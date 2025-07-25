За даними слідства, під псевдонімом Gangsta Debbs або "Бджолина королева", Мейсон координувала незаконну мережу постачання кокаїну по всій країні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про злочинну схему?

Протягом семи місяців правоохоронці зафіксували понад 20 поїздок, під час яких учасники картелю перевезли 356 кілограмів кокаїну та готівки. Постачання проходило через ключові порти країни, зокрема:

Гарвіч,

Фолкстон,

Дувр.

А географія збуту охоплювала:

Лондон,

Манчестер,

Кардіфф,

Шеффілд,

Брістоль та інші великі міста.

Оптова вартість наркотиків становила щонайменше 30 мільйонів доларів, а на вулиці – понад 100 мільйонів. Злочинці використовували захищені месенджери та шифрування, а також підтримували зв'язок із постачальником на прізвисько "Багсі". Разом із ним Мейсон відпочивала в Дубаї та Бахрейні.

Яка роль була у бабусі?

Попри те, що Мейсон особисто не купувала наркотики, вона контролювала всю логістику – від координації кур'єрів до відстеження маршрутів. Поліція з'ясувала, що вона вела розкішний спосіб життя: дизайнерський одяг, золоті прикраси, аксесуари Gucci навіть для свого кота.

Разом із Мейсон було засуджено ще понад 10 членів групи, включно з її чотирма дітьми, сестрою та друзями. Її 24-річний син Реджі та дочка Демі здійснювали регулярні поїздки з наркотиками. Родина жила в стилі "luxury", часто подорожувала та навіть з-за кордону координувала постачання через FaceTime.



Дебора Мейсон та залучена до злочинної схеми родина / Фото Metropolitan Police

Поліція назвала справу прикладом "родинної злочинної династії", яка роками залишалась поза підозрою – аж поки на парковці супермаркету не зафіксували бабусю з важкою сумкою, з якої й почалося масштабне розслідування.

Раніше ми писали, що у 12 супермаркетах мережі Coop у Данії виявили кокаїн, захований в упаковки з-під бананів.