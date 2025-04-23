Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Що відомо про інцидент

Як пише ЗМІ, у своєму акаунті на сайті для дорослих XHamster вона вказала себе 40-річною англійкою з "приватним шоу за чайові". За її словами, вона спеціалізується на:

брудних розмовах,

рольових іграх,

топлес та стриптизі.



У Британії чиновниця публікувала контент на порносайті / Фото Unsplash

Цікаво, що своє пікантне хобі державна службовиця поєднувала з основною роботою. На запитання, чи не соромно їй займатися цим, будучи державним службовцем, вона відповіла:

Ні, не соромно. Якби нам платили більше, все було б добре.

В урядовому органі управління заявили, що ставляться до цієї справи "надзвичайно серйозно" і розпочали розслідування, щоб з'ясувати, чи справді жінка є співробітницею установи.

Раніше ми писали про ситуацію, коли у Росії вчитель дивився порно просто на уроці. Інцидент викликав обурення, вчителя відсторонили від роботи, і проводиться перевірка. Наразі вчителя відсторонили від роботи. У вчителя вилучили ноутбук, щоб пройтися по історії відвідувань сайтів. Результати перевірки мають оголосити згодом.