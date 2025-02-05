Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію його промови.

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Що сказав очільник Колумбії

Під час прямого ефіру Ради міністрів 4 лютого 2025 року Густаво Петро заявив, що кокаїн заборонений, бо його роблять у Латинській Америці, а не тому, що він гірший за віскі. Цікаво, що інші речовини, такі як фентаніл, походять зі Сполучених Штатів, не підпадають під такий самий рівень заборони.

Заява президента Колумбії Густаво Петро: дивіться відео

Ця заява викликала широку дискусію в Колумбії та на міжнародному рівні, оскільки вона ставить під сумнів традиційну політику боротьби з наркотиками та пропонує подумати про легалізацію та регулювання певних речовин.

Як пише cwmas, президент Петро вже не вперше висловлюється щодо цього питання. У листопаді 2024 року під час міжнародного заходу з протидії насильству над дітьми він розкритикував заборону кокаїну та порівняв його споживання з віскі.

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