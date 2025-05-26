Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Позов подали проти видання The New York Times та інших ЗМІ, які поширювали цей матеріал. Плем'я вимагає спростування, стверджуючи, що стаття "зображає народ марубо як неспроможних впоратися з доступом до сучасних технологій" та шкодить їхньому моральному іміджу.

Ці матеріали виходять далеко за межі культурного аналізу,

– мовиться у позові.



Плем'я в Бразилії подало позов через статтю про "залежність від порно" / Фото Daily Mail

Про що мовилося у репортажі

Репортаж зробив журналіст The New York Times Джек Нікас. Він включав заяви окремих старійшин про негативний вплив цифрових технологій, зокрема згадки про перегляд підлітками порнографії та втрату зацікавлення в традиційних заняттях.

У статті було також загадано небезпеку соцмереж, дезінформацію, групові чати, залежність від відеоігор тощо. Але саме згадка про порно швидко потрапила в заголовки інших ЗМІ. Вони поширювали матеріал із заголовком: "Starlink Ілона Маска зробив плем'я залежним від порно".

Позиція племені щодо цього

Марубо наголошують: підключення до Starlink принесло багато переваг, зокрема:

можливість викликати медичну допомогу,

швидкий зв'язок між поселеннями,

доступ до освіти.

І хоча лідери стикнулися з викликами нової доби, позов має на меті захистити честь та репутацію їхньої громади.

Цікаво! Раніше Amazon успішно запустила перші 27 супутників Kuiper на орбіту у співпраці з ULA. Проєкт Kuiper має на меті стати конкурентом Starlink від SpaceX.