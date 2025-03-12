Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про курйозний інцидент

Варто зазначити, що перегляд порно на роботі або у громадських місцях – не рідкість. Така ж ситуація сталася в одній з російських шкіл. Там вчитель фізики просто під час уроку із семикласниками дивився кіно для дорослих.



У Росії вчитель дивився порно просто на уроці / Скриншот з відео

Реакція навчального закладу

Інцидент викликав хвилю обурення у росіян. А у навчальному закладі розпочались перевірки. Наразі вчителя відсторонили від роботи. У вчителя вилучили ноутбук, щоб пройтися по історії відвідувань сайтів. Результати перевірки мають оголосити згодом.

Цікаво! Перегляд порно може мати негативні наслідки для психічного, емоційного та фізичного здоров'я, особливо при регулярному чи надмірному споживанні. Зокрема, частий перегляд порно може викликати надмірне викидання дофаміну, що знижує чутливість до природних джерел задоволення (стосунки, секс у реальному житті).

Пізніше сам педагог пояснив це випадковістю. Він хотів зайти в електронний журнал, але щось пішло не так.

Я щось натиснув, і відкрився якийсь сайт,

– виправдовувався чоловік.

Тим часом інші вчителі звинувачують в інциденті семикласників. Мовляв, вони щось підлаштували і бідному вчителю довелося дивитися на голих жінок.