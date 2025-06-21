В Мексике адвокат известного наркобарона стала судьей

В Мексике вспыхнул громкий скандал. Адвокат одного из самых известных наркобаронов страны неожиданно получила судейскую мантию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему вспыхнул громкий скандал

Бывшую защитницу заключенного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" избрали судьей. Это решение приняли на первых в истории Мексики судебных выборах.

Так, Сильвия Дельгадо получила достаточное количество голосов, чтобы стать местной уголовной судьей. Теперь она будет вершить правосудие в городе Сьюдад-Хуарес, который расположен на границе с США.



Адвоката наркобарона избрали судьей в Мексике / Фото El Financiero

Интересно знать! Сильвия Дельгадо была частью команды адвокатов, которые защищали Эль Чапо еще до его экстрадиции в США в 2017 году. После этого наркобарон предстал перед американским судом и в 2019 году был признан виновным в торговле наркотиками. Его приговорили к пожизненному заключению, и сейчас он отбывает наказание в тюрьме строгого режима в Колорадо.

Кандидатура Дельгадо с самого начала была достаточно противоречивой. Несмотря на это, их все равно разрешили участвовать в выборах, которые состоялись 1 июня.

Что обо всем этом говорит сама новоиспеченная судья

Между тем Дельгадо решительно отвергает обвинения и утверждает, что только выполняла свою работу как адвокат, защищая Эль Чапо. В предвыборном интервью BBC женщина подчеркнула, что осужденный имел право на юридическую защиту.

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