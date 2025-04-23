В Великобритании чиновница начала прямую трансляцию на порносайте. Ранее она занимала должность советника Департамента труда и пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Что известно об инциденте

Как пишет СМИ, в своем аккаунте на сайте для взрослых XHamster она указала себя 40-летней англичанкой с "частным шоу за чаевые". По ее словам, она специализируется на:

грязных разговорах,

ролевых играх,

топлес и стриптизе.



В Британии чиновница публиковала контент на порносайте / Фото Unsplash

Интересно, что свое пикантное хобби государственная чиновница совмещала с основной работой. На вопрос, не стыдно ли ей заниматься этим, будучи государственным служащим, она ответила:

Нет, не стыдно. Если бы нам платили больше, все было бы хорошо.

В правительственном органе управления заявили, что относятся к этому делу "чрезвычайно серьезно" и начали расследование, чтобы выяснить, действительно ли женщина является сотрудницей учреждения.

Ранее мы писали о ситуации, когда в России учитель смотрел порно прямо на уроке. Инцидент вызвал возмущение, учителя отстранили от работы, и проводится проверка. Сейчас учителя отстранили от работы. У учителя изъяли ноутбук, чтобы пройтись по истории посещений сайтов. Результаты проверки должны объявить позже.