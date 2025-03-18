"Ядерное оружие Канады": канадцы предлагают заблокировать США доступ к Pornhub
- Канадцы предлагают заблокировать доступ США к Pornhub в качестве ответа на торговую войну.
- Торговые споры между США и Канадой продолжаются из-за пошлин на сталь и алюминий.
Канадцы предлагают отомстить США за торговую войну и заблокировать американцам доступ к Pornhub. Пользователи сети называют один из самых популярных порносайтов "ядерным оружием" Канады.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.
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Такую идею выдвинул комик Мэттью Пужицкий. Именно он опубликовал вирусное видео в инстаграме, назвав такую инициативу "ядерным оружием" Канады. Сразу после этого появилась петиция, призывающая канадские власти заблокировать Pornhub как ответ на действия США.
Справка. Pornhub является самым посещаемым сайтом для взрослых в США, имея более 3 миллионов просмотров в месяц.
Если Канада сможет заблокировать Pornhub в США, мы выиграем торговую войну. На этом все. Больше никакой торговой войны,
– отметил один из сторонников этой идеи.
Канадцы создали петицию о запрете США доступа к Pornhub / Фото NY Post Design
Что известно о торговой войне
- Торговые споры между США и Канадой случались неоднократно, ведь две страны являются одними из крупнейших торговых партнеров в мире.
- Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады в ответ на 25% пошлины, установленные провинцией Онтарио на поставки электроэнергии в США. Президент США пригрозил более жестокие действия, если Канада будет придерживаться своей таможенной политики.
- И не стоит забывать, что неоднократно Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом США для решения торговых конфликтов, заявив о снижении налогов и повышении безопасности.