Отомстил: школьник сдал своего отца в полицию из-за того, что он отругал его за домашку

В Китае мальчик обратился в полицию, пожаловался на своего отца. Ребенок рассказал правоохранителям, что его папа скрывает запрещенные наркотики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно о странном инциденте

В начале января в китайском округе Юннин отец делал с сыном домашнее задание. Мальчик не мог понять тему, поэтому отец ругался на него. Получив нагоняй, мальчик выбежал из дома и направился в ближайший магазин.

Там он попросил телефон и набрал "110" – номер экстренной помощи в Китае, и попросил поговорить с полицией, утверждая, что у него есть доказательства того, что его отец прячет дома маковые коробочки, которые считаются запрещенным наркотиком.

Затем он спокойно дождался приезда полиции и впустил их домой, чтобы они могли провести обыск и подтвердить его слова. Во время обыска полиция нашла восемь высушенных маковых коробочек на балконе дома мальчика, а отец школьника признался, что купил их, но добавил, что планировал использовать их только в лечебных целях.



Отец прячет дома маковые коробочки / Фото Unsplash

Реакция отца

Мужчина выразил сожаление, что нарушил закон, который классифицирует маковые коробочки как опасный наркотик, но настаивал на том, что сделал это бессознательно. Полиция забрала улики и подозреваемого в ближайший участок, а затем передала дело в Бригаду по борьбе с наркотиками.