Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что придумал мужчина

Известно, что инцидент произошел 24 января. 27-летний житель фасовал в посылки наркотики и психотропные вещества. Свой заказ он маскировал в:

сладостях,

светильниках,

других бытовых вещах.

Клиентов он искал через мессенджеры. В течение двух недель правоохранители зафиксировали 30 таких сделок, образцы веществ изъяли и отправили на проверки. Экспертиза установила, что изъятыми веществами оказались психотропы, в том числе и особо опасные (амфетамин) и наркотические средства (каннабис).



Одессит продавал наркотики, пряча их в необычных местах / Фото Нацполиции

Какое наказание светит мужчине

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 о приобретении, хранение, перевозка с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества и наркотических средств). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.