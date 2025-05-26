Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Иск подали против издания The New York Times и других СМИ, которые распространяли этот материал. Племя требует опровержения, утверждая, что статья "изображает народ марубо как неспособных справиться с доступом к современным технологиям" и вредит их моральному имиджу.

Эти материалы выходят далеко за пределы культурного анализа,

– говорится в иске.



Племя в Бразилии подало иск из-за статьи о "зависимости от порно" / Фото Daily Mail

О чем говорилось в репортаже

Репортаж сделал журналист The New York Times Джек Никас. Он включал заявления отдельных старейшин о негативном влиянии цифровых технологий, в частности упоминания о просмотре подростками порнографии и потерю интереса в традиционных занятиях.

В статье было также упомянуто опасность соцсетей, дезинформацию, групповые чаты, зависимость от видеоигр и тому подобное. Но именно упоминание о порно быстро попало в заголовки других СМИ. Они распространяли материал с заголовком: "Starlink Илона Маска сделал племя зависимым от порно".

Позиция племени по этому поводу

Марубо отмечают: подключение к Starlink принесло много преимуществ, в частности:

возможность вызвать медицинскую помощь,

быстрая связь между поселениями,

доступ к образованию.

И хотя лидеры столкнулись с вызовами новой эпохи, иск имеет целью защитить честь и репутацию их общины.

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