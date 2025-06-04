В конце концов, стюарда нашли в туалете бизнес-класса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Что стюард делал в туалете

Коллеги стюарда рассказали, что искали его по всему самолету. Они уже начали бить тревогу из-за отсутствия еще одного члена экипажа, и вдруг обнаружили его в неожиданном месте. Он танцевал голым в туалете бизнес-класса. Предполагают, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Интересно! Наркотические вещества действительно могут вызвать восприятие пространства, времени и собственного тела, поэтому человек может действовать странно или раздеваться без осознания этого.

Прошло много времени, прежде чем его нашли, и он был полностью не в себе,

– сказал один из членов экипажа.

Коллеги стюарда были разъярены, ведь им пришлось больше работать, чтобы заменить своего напарника.



Во время рейса в Великобританию стюард танцевал голым в туалете / Фото Unsplash

Что было дальше

Стюарду предоставили сменную одежду и перевели в салон первого класса, где он находился до завершения рейса, который длился примерно 10 часов. По прибытии в Великобританию ему оказали медицинскую помощь, а затем временно отстранили от выполнения профессиональных обязанностей. Сейчас продолжается внутреннее служебное расследование инцидента.

Ранее мировые СМИ писали, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа Илон Маск употреблял кетамин, экстази и психоделические грибы.