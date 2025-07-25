"Королева кокаина": в Британии бабушка создала наркокартель на 100 миллионов долларов

В Великобритании к 20 годам заключения приговорили 65-летнюю Дебору Мейсон. Обычная, на первый взгляд, бабушка на самом деле оказалась главой масштабного наркокартеля.

По данным следствия, под псевдонимом Gangsta Debbs или "Пчелиная королева", Мейсон координировала незаконную сеть поставок кокаина по всей стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о преступной схеме?

В течение семи месяцев правоохранители зафиксировали более 20 поездок, во время которых участники картеля перевезли 356 килограммов кокаина и наличных. Поставка проходила через ключевые порты страны, в частности:

Гарвич,

Фолкстон,

Дувр.

А география сбыта охватывала:

Лондон,

Манчестер,

Кардифф,

Шеффилд,

Бристоль и другие крупные города.

Оптовая стоимость наркотиков составляла не менее 30 миллионов долларов, а на улице – более 100 миллионов. Преступники использовали защищенные мессенджеры и шифрование, а также поддерживали связь с поставщиком по прозвищу "Багси". Вместе с ним Мейсон отдыхала в Дубае и Бахрейне.

Какая роль была у бабушки?

Несмотря на то, что Мейсон лично не покупала наркотики, она контролировала всю логистику – от координации курьеров до отслеживания маршрутов. Полиция выяснила, что она вела роскошный образ жизни: дизайнерская одежда, золотые украшения, аксессуары Gucci даже для своего кота.

Вместе с Мейсон были осуждены еще более 10 членов группы, включая ее четырех детей, сестрой и друзьями. Ее 24-летний сын Реджи и дочь Деми совершали регулярные поездки с наркотиками. Семья жила в стиле "luxury", часто путешествовала и даже из-за границы координировала поставки через FaceTime.



Дебора Мейсон и вовлеченная в преступную схему семья / Фото Metropolitan Police

Полиция назвала дело примером "семейной преступной династии", которая годами оставалась вне подозрений – пока на парковке супермаркета не зафиксировали бабушку с тяжелой сумкой, с которой и началось масштабное расследование.

Ранее мы писали, что в 12 супермаркетах сети Coop в Дании обнаружили кокаин, спрятанный в упаковки из-под бананов.