Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о курьезном инциденте

Стоит отметить, что просмотр порно на работе или в общественных местах – не редкость. Такая же ситуация произошла в одной из российских школ. Там учитель физики прямо во время урока с семиклассниками смотрел кино для взрослых.



В России учитель смотрел порно прямо на уроке / Скриншот с видео

Реакция учебного заведения

Инцидент вызвал волну возмущения у россиян. А в учебном заведении начались проверки. Сейчас учителя отстранили от работы. У учителя изъяли ноутбук, чтобы пройтись по истории посещений сайтов. Результаты проверки должны объявить позже.

Интересно! Просмотр порно может иметь негативные последствия для психического, эмоционального и физического здоровья, особенно при регулярном или чрезмерном потреблении. В частности, частый просмотр порно может вызвать чрезмерный выброс дофамина, что снижает чувствительность к естественным источникам удовольствия (отношения, секс в реальной жизни).

Позже сам педагог объяснил это случайностью. Он хотел зайти в электронный журнал, но что-то пошло не так.

Я что-то нажал, и открылся какой-то сайт,

– оправдывался мужчина.

Тем временем другие учителя обвиняют в инциденте семиклассников. Мол, они что-то подстроили и бедному учителю пришлось смотреть на голых женщин.